Сотрудник цеха в Мончегорске, где погибли двое рабочих, пытался смягчить свой приговор

Старший мастер признал все допущенные им нарушения, указанные в предъявленном обвинении. Фото: Антон ЗАБИРОВ

18 октября на промплощадке в Мончегорске произошла беда: двое рабочих отравились азотом. Спасти 45-летнего аппаратчика разложения и 30-летнего слесаря-ремонтника не удалось.

Виновными в случившемся признали их коллег.

- Старший аппаратчик, руководствуясь устным указанием старшего мастера и действуя по небрежности, подал газ в разгерметизированную установку по производству никелевой дроби в нарушение правил безопасности, . После чего покинул помещение цеха, оставив бесконтрольную подачу газа азот в установку. Он не уведомил об опасной ситуации вышестоящего руководителя и заступившую на смену бригаду, - сообщили в Мончегорском городском суде.

Старший мастер признал все допущенные им нарушения, указанные в предъявленном обвинении, но не согласился с наличием причинно-следственной связи между допущенными нарушениями и наступившими последствиями в виде смерти двух лиц.

Суд приговорил его к одному году лишения свободы. При этом старший мастер не согласился с этим и попытался смягчить приговор. Но Мурманский областной суд оставил приговор без изменения.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Лапландском заповеднике стадо диких северных оленей попало на видео. Фотоловушка помогает специалистам отслеживать численность и здоровье рогатых животных (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru