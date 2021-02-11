В Мончегорске за гибель двух рабочих от отравления газом ответят их коллеги

Двое рабочих в Мончегорске погибли от отравления азотом. Фото: СКР по Мурманской области

В октябре 2018 года на производстве в Мончегорске погибли двое рабочих: 45-летний аппаратчик разложения и 30-летний слесарь-ремонтник отравились газом в производственном помещении. Несчастный случай произошел по недосмотру их коллег.

- Старший мастер производственного участка организовал выполнение газоопасных работ в нарушение технологического режима и правил технической эксплуатации. Он дал команду подчиненному работнику подать азот в разгерметизированную систему производственной установки, после чего оба покинули помещение установки, оставив бесконтрольную подачу азота в течение нескольких часов. При этом подсудимые не уведомили заступившую смену о подаче газа в систему, что привело к смерти двух работников предприятия., - сообщила старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

В отношении мужчин возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении ремонтных работ, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц). Обоих суд признал виновными. Так, аппаратчику разложения сейчас назначили наказание в виде одного года лишения свободы в колонии-поселении. Он еще может обжаловать приговор. А вот старший мастер производственного участка уже отбывает наказание, ранее суд приговорил его к 3 годам и 6 месяцам лишения свободы в колонии-поселении.

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