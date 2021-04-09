В Мурманске пьяный водитель ударил полицейского ногой по голове

В отношении мужчины возбудили сразу два уголовных дела. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманске будут судить 36-летнего мужчину, которого обвиняют сразу по двум статьям: он сел пьяным за руль, а также напал на сотрудника УГИБДД по Мурманской области. Северянин слишком бурно отметил День защитника Отечества.

В ночь с 23 на 24 февраля мужчину остановили у одного из домов на улице Фадеев Ручей. Оказалось, что водитель пьян, поэтому на него стали составлять протокол. Нарушителя пригласили в служебную машину, но он попросил инспектора ДПС дать ему выйти и заглушить свой автомобиль. Вместе с полицейским он пошел к машину, а потом попробовал запрыгнуть на водительское сидение и уехать.

Сотрудники ППС с таким поведением сталкиваются не так уж редко, поэтому были готовы и не дали мужчине это сделать.

- Водитель начал оказывать сопротивление полицейскому и его напарнику, не желая покидать автомобиль. После того, как обвиняемый вышел из машины, на него надели наручники. Однако он продолжал вести себя агрессивно и провоцировать конфликт. В процессе разбирательства он нанес одному из сотрудников ДПС удар ногой в голову, причинив последнему телесные повреждения, - рассказывает старший помощник руководителя Следственного управления Следственного комитета РФ по Мурманской области по взаимодействию со СМИ Алина Александрович.

Протрезвев, мужчина раскаялся в том, что сделал, но уголовного преследования это избежать не поможет. Расследование двух дел завершено, материалы направлены в суд для рассмотрения по существу.

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