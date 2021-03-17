Пьяный пассажир поезда Мурманск-Москва сломал нос полицейскому

В отношении мужчины возбудили уголовное дело. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Мурманске будут судить пьяного мужчину, которому не понравилось, что его забрали с шашлыков в отдел полиции, и он избил росгвардейцев и полицейского.

В похожей ситуации оказался и другой северянин. 48-летнй мужчина 16 марта этого года ехал в поезде №15 Мурманск-Москва. Далеко уехать не успел, потому что уже на перегоне станций Кола и Оленегорск стал буянить - слишком много принял на грудь.

К поезду на станции прибыли сотрудники линейной полиции. Пассажиру это не понравилось, и в ответ на попытки его успокоить, разразился еще большей бранью. А потом ударил полицейского отдельной роты патрульно-постовой службы полиции Петрозаводского ЛО МВД России головой в лицо, сломав ему нос.

- В настоящее время мужчина задержан в порядке, предусмотренном ст. 91 УПК РФ, - сообщили в Мурманском следственном отделе на транспорте Северо-Западного следственного управления на транспорте Следственного комитета Российской Федерации.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по факту нанесения телесных повреждений сотруднику полиции (ч.2 ст. 318 УК РФ).

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