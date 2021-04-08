Из-за инцидента с мурманским траулером "Мелькарт" в Норвегии уволили рабочих судверфи

Чем дольше "Мелькарт" находится в соленой воде, тем выше вероятность, что его нельзя будет дальше эксплуатировать. Фото: Фото: vk.com/murmansk_dtp

24 марта в Норвегии произошло ЧП с траулером "Мелькарт", который принадлежит компании из Мурманска "СиФуд". Напомним: во время выхода из эллинга в Киркенесе судно завалилось на бок. К счастью, никто из членов экипажа не пострадал. По одной из версий, все случилось из-за нарушений со стороны сотрудников судоверфи, где судно находилось на плановых ремонтных работах.

Сейчас "Мелькарт" все еще лежит у причала. Из-за него парализована работа верфи Kimek. Как сообщаете телерадиовещательная компания NRK, 78 рабочих уже уволены. Руководство Kimek своей вины в случившемся не видит. Но судовладелец смотрит на ситуацию иначе.

- Оказалось, что Kimek, несмотря на требования капитана, не снял балласт с правого борта, который тоже был противовесом. Из-за этого груза корабль начал опрокидываться. Капитан потребовал немедленно снять этот балласт с помощью крана, но инженер Kimek не ответил на это, и корабль затонул, - пишет NRK со ссылкой на представителя "СиФуд".

Чем дольше "Мелькарт" находится в соленой воде, тем выше вероятность, что его нельзя будет дальше эксплуатировать.

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