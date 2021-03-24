В Норвегии перевернулся траулер "Мелькарт" из Мурманска

Траулер был в доке в Киркенесе на плановых работах. Фото: "Мурман СиФуд"

В норвежском Киркенесе произошло ЧП. У причала перевернулся траулер "Мелькарт" с портом приписки Мурманск.

Как сообщили члены экипажа, во время инцидента никто не пострадал.

- Все живы - рассказал "КП" один из моряков.

Официальная информация уточняется.

Траулер лег на бок во время выхода из дока. Фото: Дмитрий Магдеев

Траулер принадлежит компании "Мурман СиФуд". Оно было построено в 1988 году в Норвегии. Как уточнили "КП" в самой компании, траулер находился на плановых работе в доке и перевернулся во время выхода из него. "Мелькарт" - первое судно "Мурман СиФуд", с него начиналась компания, сейчас у нее несколько судов с подобным названием, которые отличаются номером.

- Для нас самое главное, что живы все члены экипажа, - сообщил представитель компании.

Напомним: 28 декабря 2020 года в Баренцевом море у архипелага Новая Земля затонул ярусолов "Онега", погибли 17 человек.

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