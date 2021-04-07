ДТП в Мурманске: водитель Renault не уступил дорогу Lada Kalina, пострадал человек

Авария случилась на Кольском проспекте. Фото: vk.com/murmansk_dtp

7 апреля в Мурманске на Кольском проспекте произошло ДТП с одним пострадавшим. Дорогу не поделили два автомобиля.

- В 13.00 в районе дома №134 на проспекте Кольский водитель Renault, двигаясь в сторону автоподъезда к Североморску, не уступил дорогу автомобилю Lada Kalina, который ехал с прилегающей территории на разрешающий сигнал светофора. В ДТП пострадал водитель отечественного авто, 1991 года рождения. Он был обслужен амбулаторно, - сообщила "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская.

Сотрудники ГИБДД убедительно просят быть водителей внимательными на дорогах и не лихачить. Напомним: для безопасности в Мурманске установят 17 новых камер видеофиксации нарушении ПДД.

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