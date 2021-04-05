Где в Мурманске будут установлены новые камеры видеофиксации нарушений ПДД, адреса

В Мурманске появится 17 новых камер на дорогах.
Фото: Иван МАКЕЕВ
В Мурманской области стали строже следить за безопасностью на дорогах. Так, в регионе установили 30 дополнительных камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Где они будут установлены?
В региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства отмечают, что именно автофиксация нарушений является наиболее эффективным способом повышения безопасности движения. А учитывая, что чуть ли не каждую неделю в области происходят ДТП со смертельными исходами, дополнительные меры очень важны.
Список адресов, где в Мурманске устанавливаются новые камеры автоматической видеофиксации нарушений ПДД:
- Перекресток Героев Североморцев - ул. Хлобыстова
- Перекресток пр. Кольский - ул. Баумана - ул. Бернига
- Проспект Кольский - ул. Героев Рыбачьего
- Проспект Кольский - проезд Ледокольный
- Перекресток пр. Кольский - ул. Орликовой
- Перекресток пр. Кольский - ул. Шевченко
- Проспект Кольский д.55, остановка проезд Молодежный (в центр низ центра)
- Перекресток пр. Ленина - ул. Академика Книповича
- Перекресток ул. Копытова - ул. Бабикова
- Перекресток ул. Полярные Зори - ул. Академика Книповича
- Перекресток ул. Павлова - ул. Радищева
- Перекресток ул. Шмидта - ул. Академика Книповича
- Проспект Героев-Североморцев, д. 49-53
- Проспект Кольский д.51, остановка ул. Морская (в центр и из центра)
- Проспект Кольский, остановка «Переулок Якорный»
- Проспект Кольский 106/4-108/1
- Улица Челюскинцев, д. 32 (перед перекрестком ул.Челюскинцев - ул.Папанина)
Список нарушений ПДД, которые могут быть зафиксированы в автоматическом режиме:
- Превышение скорости.
- Проезд на запрещающий сигнал светофора
- Выезд за стоп-линию
- Выезд на перекресток при заторе
- Выезд на встречную полосу движения
- Нарушение требований дорожной разметки
- Выполнение поворота из второго ряда
- Не включенный ближний свет фар или дневные ходовые огни.
- Не предоставление преимущества пешеходам на пешеходных переходах.
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