Где в Мурманске будут установлены новые камеры видеофиксации нарушений ПДД, адреса

В Мурманске появится 17 новых камер на дорогах. Фото: Иван МАКЕЕВ

В Мурманской области стали строже следить за безопасностью на дорогах. Так, в регионе установили 30 дополнительных камер фото- и видеофиксации нарушений ПДД. Где они будут установлены?

В региональном министерстве транспорта и дорожного хозяйства отмечают, что именно автофиксация нарушений является наиболее эффективным способом повышения безопасности движения. А учитывая, что чуть ли не каждую неделю в области происходят ДТП со смертельными исходами, дополнительные меры очень важны.

Список адресов, где в Мурманске устанавливаются новые камеры автоматической видеофиксации нарушений ПДД:

- Перекресток Героев Североморцев - ул. Хлобыстова

- Перекресток пр. Кольский - ул. Баумана - ул. Бернига

- Проспект Кольский - ул. Героев Рыбачьего

- Проспект Кольский - проезд Ледокольный

- Перекресток пр. Кольский - ул. Орликовой

- Перекресток пр. Кольский - ул. Шевченко

- Проспект Кольский д.55, остановка проезд Молодежный (в центр низ центра)

- Перекресток пр. Ленина - ул. Академика Книповича

- Перекресток ул. Копытова - ул. Бабикова

- Перекресток ул. Полярные Зори - ул. Академика Книповича

- Перекресток ул. Павлова - ул. Радищева

- Перекресток ул. Шмидта - ул. Академика Книповича

- Проспект Героев-Североморцев, д. 49-53

- Проспект Кольский д.51, остановка ул. Морская (в центр и из центра)

- Проспект Кольский, остановка «Переулок Якорный»

- Проспект Кольский 106/4-108/1

- Улица Челюскинцев, д. 32 (перед перекрестком ул.Челюскинцев - ул.Папанина)

Список нарушений ПДД, которые могут быть зафиксированы в автоматическом режиме:

- Превышение скорости.

- Проезд на запрещающий сигнал светофора

- Выезд за стоп-линию

- Выезд на перекресток при заторе

- Выезд на встречную полосу движения

- Нарушение требований дорожной разметки

- Выполнение поворота из второго ряда

- Не включенный ближний свет фар или дневные ходовые огни.

- Не предоставление преимущества пешеходам на пешеходных переходах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Общественный транспорт Мурманска переходит на весеннее расписание. Автобусы и троллейбусы будут курсировать по-новому с 8 апреля (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru