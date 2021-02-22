В Мурманской области установили 30 дополнительных камер для фиксации нарушений ПДД

Количество новых камер будет увеличиваться. Фото: правительство МО

В Мурманской области усилили контроль над дорожной безопасностью. Так, в регионе установили 30 дополнительных камер фото и видеофиксации нарушений ПДД, которые призваны убедить водителей придерживаться разрешенной скорости на дорогах. 15 из них были установлены в конце прошлого года, еще 15 появились уже в 2021-ом.

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона обращают внимание на то, что только неукоснительное соблюдение правил поможет сделать движение безопаснее.

- В зимних условиях осторожность и бдительность водителей становится особенно важна, – подчеркнул министр транспорта и дорожного хозяйства Артем Гришин. – Проекты в сфере безопасности дорожного движения в первую очередь направлены сохранение жизни и здоровья людей. Это наш приоритет, и мы продолжаем работать в этом направлении. К сожалению, не активная информационная политика и предупреждения о смертельных последствиях нарушений ПДД, а именно беспристрастная автоматическая фиксация таких нарушений продолжает оставаться самым эффективным способом повышения безопасности движения.

Кстати, количество новых камер будет увеличиваться: в этом году планируется, что их станет больше на 80 штук.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Мурманской области стартовала кампания по профилактике ДТП в темное время суток. Для безопасности движения пассажирские автобусы собираются оснастить контурной маркировкой (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru