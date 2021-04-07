ДТП в Мурманске: водитель Skoda отвлекся и врезался в такси

Пострадавших в ДТП нет. Фото: vk.com/murmansk_dtp51

В Мурманске 7 апреля на улице Рогозерской,4 (рядом с торговым центром "Плазма") произошло ДТП с участием такси.

- Произошло столкновение с впереди идущим автомобилем. Водитель автомобиля Skoda отвлекся и врезался в такси марки Renault, - сообщили в паблике "ДТП 51 Помощь на дорогах Мурманска".

Как уточнила "КП" инспектор по особым поручениям УГИБДД по Мурманской области Ирина Петровская, в данной аварии никто не пострадал. Ну, разве что сам транспорт теперь нужно ремонтировать. Судя по фото, починка обойдется недешево...

Напомним: недавно в Мурманске в ДТП пострадал пассажир такси. В Renault врезался сзади BMW.

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