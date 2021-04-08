В Кольском районе ищут пропавшего рыбака

Другие подробности пропажи рыбака пока не известны. Фото: Михаил ФРОЛОВ

В Мурманской области проходит поисковая операция. Как сообщили в МЧС региона, 8 апреля сотрудники поисково-спасательного подразделения Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра в Мурманске будут работать в Кольском районе.

- Мужчина отправился на рыбалку в районе поселка Верхнетуломский. Вовремя не вернулся домой, из-за чего его родные забеспокоились и обратились к спасателям, - сообщили "КП"-Мурманск" в пресс-службе МЧС России по Мурманской области.

Другие подробности пропажи рыбака пока не известны.

Напомним: на этой неделе в Кандалакшском районе спасли рыбака на снегоходе. Мужчина получил травму, пока катался.

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