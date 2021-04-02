Мурманский бизнесмен выплатил долг по зарплате четырем работникам после вмешательства прокуратуры

Жителя областного центра ждет суд. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Индивидуальный предприниматель из Мурманска не хотел оплачивать труд своих работников, что вышло ему боком. Известно, что бизнесмен более двух месяцев не платил четырем сотрудникам заработную плату, задолжав в общей сумме больше 161 тысячи рублей.

В отношении северянина было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 145.1 Уголовного кодекса РФ "Полная невыплата свыше двух месяцев зарплаты из корыстной и иной личной заинтересованности работодателем". Прокурором Первомайского административного округа Мурманска утверждено обвинительное заключение.

- В настоящее время задолженность перед работниками погашена в полном объеме. Уголовное дело направлено в Первомайский районный суд для рассмотрения по существу, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Напомним: гендиректор аптеки в Полярных Зорях задолжала работникам почти миллион рублей. Начальницу теперь ждет суд.

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