Управляющие компании Мурманска получили штрафы за неубранную наледь во дворах

Руководителям организаций внесены представления. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Две мурманские "управляшки" не выполняли свою работу добросовестно, а потому ими заинтересовалась прокуратура Ленинского округа. Выяснилось, что ООО Управляющая компания Мурманской области» и ООО «Мурманжилсервис» нарушали законодательство.

- Управляющие организации не полностью исполняли обязанности по договору управления многоквартирными домами. Компании не проводили должным образом уборку снежно-ледяных образований общего имущества жилых домов, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Мурманской области.

Юридические лица признали виновными по пункту 1 статьи 2 Закона Мурманской области «Об административных правонарушениях», им назначено наказание в виде административного штрафа.

Руководителям организаций внесены представления об устранении нарушений закона, причин и условий, им способствовавших. Рассмотрение актов прокурорского реагирования находится на контроле прокуратуры округа.

Напомним: прокуратура Мурманска нашла многочисленные нарушения в работе Управления дорожным хозяйством при уборке снега. Главе администрации города внесено представление.

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