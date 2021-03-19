Прокуратура Мурманска нашла многочисленные нарушения в работе Управления дорожным хозяйством при уборке снега

Прокуратура изучила количество и состояние снегоуборочной техники. Фото: Иван МАКЕЕВ

За последние два месяца в Мурманске выпало огромное количество снега. Город не смог справиться с настигшей снежной стихией, а потому этим вопросом заинтересовалась прокуратура, которая выявила массу нарушений федерального законодательства при содержании и уборке от снега мурманских дорог.

- Прокуратура Первомайского административного округа Мурманска отправилась в "Управление дорожного хозяйства", где изучила количество и состояние снегоуборочной техники на производственных базах, ее фактическое задействование в процессе уборки снега на дорогах города, - сообщили в прокуратуре Мурманской области. - На местах дана оценка фактическому нахождению на отображаемых в СМУТ участках рабочей техники и выполнению ими работ, оценено ее качество.

По итогам проверки были выявлены серьезные недостатки в организации работы учреждения. Прокурор округа в адрес главы администрации Мурманска 18 марта внес представление об устранении выявленных нарушений.

Рассмотрение акта прокурорского реагирования находится на контроле.

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