Прокуратура Мурманска нашла сайты с поддельными медсправками для трудоустройства

Информацию признали запрещенной к распространению. Фото: Иван МАКЕЕВ

Несколько сайтов, на которых торгуют липовыми медицинскими справками, необходимыми при приеме на работу, "накрыла" мурманская прокуратура.

- Установлены вебсайты, где продают и доставляют медицинские заключения по результатам медосмотра (справка №302н) без прохождения врачей-специалистов. С помощью этих сайтов идет незаконная реализация медицинских справок о состоянии здоровья, позволяющих трудоустроиться фактически без сдачи необходимых анализов и прохождения осмотров врачей, а также вне зависимости от наличия заболевания, препятствующего получению таких справок в лечебно-профилактическом учреждении, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

Четыре исковых заявления прокуратуры Ленинского округа Мурманска были направлены в Ленинский районный суд, где вынесли 4 решения о признании информации, размещенной в Интернете, запрещенной к распространению на территории России.

Решения суда подлежат немедленному исполнению.

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