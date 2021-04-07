В Мурманске неизвестные расстреляли машину

Все случилось поздним вечером 6 апреля в Первомайском округе города - у дома №62 на улице Крупской. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Житель Мурманска сообщил, что его машину расстрелял неизвестный. Все случилось поздним вечером 6 апреля в Первомайском округе города - у дома №62 на улице Крупской.

- Был обстрелян автомобиль, разбиты стекла и следы от пулек. Завтра будем выявлять совместно с органами, - написал сразу после случившегося автовладелец Никита Горячев в группе "Мурманск ДТП ЧП".

Другие автовладельцы не уверены, что неизвестного стрелка найдут. Фото: vk.com/murmansk_dtp

Правда, другие автовладельцы не уверены, что неизвестного стрелка найдут, даже если будут записи с камер наблюдения. Все-таки фигура в темной одежде дает не так много зацепок для полиции. Однако в полиции Мурманска начали проверку по заявлению мужчины. Не исключено, что случившееся - результат парковочных войн.

Напомним: в январе в Мурманске водитель Porsche Cayenne стрелял по другой машине, чтобы спасти себя. Молодой мужчина специально целился не в обидчика, а его авто.

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