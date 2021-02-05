Арктический фестиваль «Териберка» занял первое место на профессиональной туристической премии «События России»

Мероприятие на краешке земли признали на федеральном уровне. Фото: Антон ЗАБИРОВ

Фестиваль "Териберка" (ранее "Териберка. Новая жизнь") родился после того, как село стало очень популярно у туристов благодаря фильму "Левиафан". С тех пор он проходит летом и привлекает много гостей. Разве что в 2020 году не состоялся из-за пандемии коронавируса.

Мероприятие на краешке земли признали на федеральном уровне. "Териберка" заняла первое место в номинации "Культура. Концерты и музыкальные фестивали" профессиональной туристической премии "События России". И это при том, что на конкурс поступило более 250 заявок из 42 субъектов страны.

- Каждое лето в Териберку съезжаются тысячи туристов со всей страны. Именно на этом фестивале многие открывают для себя арктическую кухню, новых музыкантов и навсегда влюбляются в Север. В прошлом году проведению фестиваля помешала пандемия, очень надеемся, в этом году таких препятствий не возникнет, - прокомментировал победу губернатор Андрей Чибис.

Напомним: в Териберке хотят создать природный парк, чтобы сохранить уникальную местную природу.

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