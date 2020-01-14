В Мурманске водитель Porsche Cayenne стрелял по другой машине, чтобы спасти себя
Спустя несколько дней после того, как жильцы домов на улице Олега Кошевого в Мурманске были разбужены звуками выстрелов, стали известны подробности этой истории.
Напомним: в 6 утра 10 января произошел конфликт между владельцами двух автомобилей. В итоге водитель Porsche Cayenne несколько раз выстрелил из травматического пистолета по Volkswagen своего оппонента и уехал. Подоспевшим на место ЧП сотрудникам полиции пришлось ввести план-перехват. Сейчас личность стрелка установлена.
- Водителем Porsche Cayenne оказался молодой мужчина. Как удалось установить, конфликт начал владелец Volkswagen, и его оппоненту пришлось спасаться бегством. Мужчина отметил, что специально стрелял не по человеку, а в сторону по лобовому стеклу иномарки, - рассказала «КП» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.
Скорее всего, нарушитель общественного спокойствия окажется безнаказанным, поскольку у водителя Volkswagen претензий к нему нет.
ИСТОЧНИК KP.RU