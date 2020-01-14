2020-01-14T12:21:45+03:00
Происшествия

В Мурманске водитель Porsche Cayenne стрелял по другой машине, чтобы спасти себя

Молодой мужчина специально целился не в обидчика, а его авто
Варвара РУСЛАНОВА
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Водителя элитной иномарки не накажут за стрельбу из травмата.Водителя элитной иномарки не накажут за стрельбу из травмата.Фото: Евгения ГУСЕВА
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Спустя несколько дней после того, как жильцы домов на улице Олега Кошевого в Мурманске были разбужены звуками выстрелов, стали известны подробности этой истории.

Напомним: в 6 утра 10 января произошел конфликт между владельцами двух автомобилей. В итоге водитель Porsche Cayenne несколько раз выстрелил из травматического пистолета по Volkswagen своего оппонента и уехал. Подоспевшим на место ЧП сотрудникам полиции пришлось ввести план-перехват. Сейчас личность стрелка установлена.

- Водителем Porsche Cayenne оказался молодой мужчина. Как удалось установить, конфликт начал владелец Volkswagen, и его оппоненту пришлось спасаться бегством. Мужчина отметил, что специально стрелял не по человеку, а в сторону по лобовому стеклу иномарки, - рассказала «КП» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Скорее всего, нарушитель общественного спокойствия окажется безнаказанным, поскольку у водителя Volkswagen претензий к нему нет.

ИСТОЧНИК KP.RU

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