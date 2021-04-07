В Мурманске водитель маршрутки проехал на красный сигнал и сбил пятилетнего мальчика

Водитель маршрутки сбил пятилетнего мальчика прямо на "зебре". Фото: Артем КИЛЬКИН

Водитель маршрутки №10 в Мурманске грубо нарушил правила дорожного движения, из-за чего пятилетний ребенок попал в больницу.

1 сентября 2019 года мальчик переходил дорогу по "зебре" у дома №432 на улице Полярные Зори, а мужчина решил успеть проехать на мигающий желтый сигнал. Только вот загорелся красный для водителей и зеленый для пешеходов, дети вышли на дорогу... Мальчик попал под колеса, его увезли в больницу. А в отношении торопящегося водителя "ГАЗ-64Р42" возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 264.1 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека).

- Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал подсудимого виновным в совершении инкриминируемого преступления и назначил наказание в виде 1 года 6 месяцев ограничения свободы с лишением права заниматься деятельностью связанной с управлением транспортным средством сроком на 2 года. В настоящее время приговор в законную силу не вступил, - сообщили в прокуратуре Мурманской области.

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