2019-09-02T13:45:19+03:00
Происшествия

В Мурманске в День знаний сбили двух детей

Маршрутка проехала на красный сигнал и едва не задавила мальчика, еще один пострадал во дворе
Мария ПАШЕНКОВА
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Сразу двух детей госпитализировали 1 сентября в Мурманске после аварий.Сразу двух детей госпитализировали 1 сентября в Мурманске после аварий.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Погожее воскресенье - первый день осени - в Мурманске оказалось богато на ДТП с детьми.

В 13.40 авария произошла на улице Полярные Зори в районе дома № 42. Здесь водитель маршрутки № 10 проехал на красный сигнал светофора. В это время по зебре на "зеленый" для пешеходов шел четырехлетний мальчик. Ребенок попал под колеса "ГАЗа". К счастью, он выжил. Но мальчика увезли в больницу. По сообщениям соцсетей детей в момент аварии было двое. И не все пассажиры посчитали водителя виноватым.

- Я ехала в этой маршрутке, ребенок сам выскочил на дорогу перед маршруткой прям,водитель не успел затормозить, единственный косяк водилы - как обычно трещал по телефону, - написала в группе "Мурманск ДТП ЧП" Светлана Морозюк.

Ясность в ситуацию внесли другие очевидцы.

- Мы с детьми были на этой остановке и все видели ,виноваты все взрослые: и водитель, что проскочил, и родители, что не научили и не держали за руку! Зеленый только загорелся, дети побежали. Жаль, что ребенок пострадал, второй только испугался и упал, - рассказала Елена Лукаш.

Еще одного ребенка в Мурманске сбили вечером 1 сентября.

- 18.30 на проспекте Ледокольном, в районе дома № 17, водитель, управляя автомобилем Hyundai, сбил 9-летнего ребенка, выскочившего из-за машины на придомовой территории. В результате ДТП несовершеннолетний госпитализирован, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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