В Мурманске в День знаний сбили двух детей
Погожее воскресенье - первый день осени - в Мурманске оказалось богато на ДТП с детьми.
В 13.40 авария произошла на улице Полярные Зори в районе дома № 42. Здесь водитель маршрутки № 10 проехал на красный сигнал светофора. В это время по зебре на "зеленый" для пешеходов шел четырехлетний мальчик. Ребенок попал под колеса "ГАЗа". К счастью, он выжил. Но мальчика увезли в больницу. По сообщениям соцсетей детей в момент аварии было двое. И не все пассажиры посчитали водителя виноватым.
- Я ехала в этой маршрутке, ребенок сам выскочил на дорогу перед маршруткой прям,водитель не успел затормозить, единственный косяк водилы - как обычно трещал по телефону, - написала в группе "Мурманск ДТП ЧП" Светлана Морозюк.
Ясность в ситуацию внесли другие очевидцы.
- Мы с детьми были на этой остановке и все видели ,виноваты все взрослые: и водитель, что проскочил, и родители, что не научили и не держали за руку! Зеленый только загорелся, дети побежали. Жаль, что ребенок пострадал, второй только испугался и упал, - рассказала Елена Лукаш.
Еще одного ребенка в Мурманске сбили вечером 1 сентября.
- 18.30 на проспекте Ледокольном, в районе дома № 17, водитель, управляя автомобилем Hyundai, сбил 9-летнего ребенка, выскочившего из-за машины на придомовой территории. В результате ДТП несовершеннолетний госпитализирован, - сообщили в УГИБДД по Мурманской области.
ИСТОЧНИК KP.RU