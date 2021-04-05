Видео смертельного ДТП с участием машины ППС в Мурманске появилось в сети

В ДТП погиб водитель Hyundai Solaris. Фото: vk.com/murmansk_dtp

В ночь со 2 на 3 апреля в центре Мурманска произошла смертельная авария. Около 3 часов ночи у медицинского центра "Гларус" на улице Комсомольской столкнулись Hyundai Solaris и "УАЗ" службы ППС.

- В результате дорожно-транспортного происшествия водитель легкового автомобиля погиб. На месте работает следственно-оперативная группа. В полиции назначена служебная проверка, - сообщила начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Сейчас в сети появилось видео столкновения машин. В группе "ДТП ЧП Североморск" опубликовали запись с камер видеонаблюдения, на которой видно, как в служебную машину на почти пустой дороге врезается Hyundai Solaris, водитель которого не справился с управлением.

Напомним: стали известны подробности ДТП, в которое попал муж Светланы Скачинской. Сама жительница Апатитов уже отбывает наказание за смертельную аварию.

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