Мурманская область оказалась в числе регионов с высокой заболеваемостью коронавирусом

Коронавирус не утихает. Фото: правительство МО

Казалось бы, коронавирус в Мурманской области пошел на спад. В последние месяцы в Заполярье выявляется не больше 60-70 случаев заражения в сутки, летальных исходов тоже стало поменьше. Тем не менее, мы вошли в число регионов, где заболеваемость ковидом по-прежнему остается на довольно высоком уровне.

- Есть ряд субъектов, в которых заболеваемость превышает среднероссийские показатели. Среди них - Псковская, Мурманская, Тамбовская, Воронежская области, Республики Карелия и Калмыкия, - отметила глава Роспотребназдора Анна Попова на заседании координационного совета при правительстве по борьбе с коронавирусом.

Она считает, что регионы сняли некоторые ограничения преждевременно. Так, например, в 18 субъектах РФ зафиксирован рост заболеваемости COVID-19 среди пожилых жителей после того, как там был снят режим самоизоляции для лиц 65+. Напомним: в Мурманской области отменили это ограничение 5 марта.

Анна Попова отметила, что пока в стране сохраняется не самая стабильная ситуация по ковиду.

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