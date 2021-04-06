Коронавирус унес жизни еще трех человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Число умерших от коронавируса в Мурманске на 6 апреля 2021 года составило 1099 человек. По данным оперативного штаба при правительстве Мурманской области, за последние сутки от COVID-19 умерли еще три человека. К сожалению, с начала весны летальные исходы фиксируются каждый день.

Всего в Мурманской области с начала пандемии COVID-19 заболели 49466 человек, 61 из них узнал положительном тесте за последние 24 часа. Наибольшее количество инфицированных приходится на Мурманск (+33, всего 24401), Североморск (+9, всего 4560) и Кандалакшский район (всего 3427).

Выздоровели и вернулись к обычной жизни 47130 пациентов, а на лечении с ковидом остаются 1237 человек.

Ситуация с коронавирусом в Мурманской области стабилизировалась. Свернуто уже больше половины ковидных коек. 35700 человек привились от новой коронавирусной инфекции.

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