С 5 марта в Мурманской области отменяют самоизоляцию для лиц старше 65 лет

Обязательная самоизоляция для жителей Мурманской области старше 65 лет. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Коронавирус потихоньку ослабевает хватку в Мурманской области, но все равно есть те, кому нельзя относиться к нему не серьезно. В первую очередь речь идет о северянах с хроническими болезнями, а также о лицах старше 65 лет.

Напомним: жители Мурманской области в этом возрасте с 16 октября 2020 года находятся на обязательной самоизоляции. Она началась еще в конце марта прошлого года, потом летом ее отменили, но почти сразу вернули.

Из дома разрешали выходить только по острой необходимости, но даже продукты северянам привозили волонтеры, чтобы лишний раз пенсионеры не рисковали своим здоровьем. Но теперь ситуация изменилась: заболеваемость коронавирусом снизилась в три раза, поэтому оперативный штаб по COVID-10 принял решение отменить часть ковидных ограничений.

- Мы отменяем обязательную самоизоляцию для лиц старшего поколения с учетом того, что видим тенденцию к снижению заболеваемости и устойчивый иммунитет у категории 65+, - сообщил губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

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