В Мурманской области представили нового главного прокурора Сергея Паволина

Новым главным прокурором Мурманской области стал Сергей Паволин. Фото: gov-murman.ru

В Мурманской области назначен новый прокурор. Напомним: Василий Щербаков, руководивший ведомством пять лет, уехал работать в Республику Мордовию, а в его кресло сядет Сергей Паволин.

5 апреля нового главу областной прокуратуры официально представил заместитель Генерального прокурора России Алексей Захаров губернатору Андрею Чибису, председателю Мурманской областной Думы Сергею Дубовому и коллективу.

- Мурманская область является форпостом России в Арктике, и, конечно, задачи, которые стоят перед органами власти, – очень значимые и серьезные. Президент России Владимир Путин большое внимание уделяет развитию Арктики, принципиально важно, чтобы Закон на нашей территории исполнялся в интересах государства и на благо северян. Добро пожаловать в Мурманскую область! – сообщил на церемонии Андрей Чибис.

До Заполярья Сергей Паволин работал в Ростовской области.

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