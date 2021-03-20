Главный прокурор Мурманской области уедет работать в другой регион

Глава прокуратуры Мурманской области Василий Щербаков уезжает работать в Республику Мордовия. Фото: mordoviatv.ru

На официальном интернет-портале правовой информации опубликован указ президента "О назначении на должность в органах прокуратуры РФ". Сразу четырех представителей регионального руководства переводят в другие субъекты или избавляются от приставки "и.о.".

Так, Павел Бухтояров станет главным прокурором Пермского края, Роман Прасков - Ростовской области, Андрей Ханько - Иркутской области.

Глава прокуратуры Мурманской области Василий Щербаков уезжает работать в Республику Мордовия. Напомним: в Заполярье он работал с 2015 года. Прокурорскую деятельность начинал следователем, старшим следователем прокуратуры района в городе Фрунзе Киргизской ССР. В 1993 года переехал в Ставропольский край, с 2001 по 2004 годы был прокурор Новоселицкого, Труновского районов Невинномысска Ставропольского края. С 2004 года — зампрокурора Ставропольского края.

Прокуратуру Мурманской области будет возглавлять Сергей Паволин, который переедет из Ростовской области.

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