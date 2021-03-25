Новым главным прокурором Мурманской области стал Сергей Паволин

Сергей Паволин приедет к нам из Ростовской области. Фото: special.council.gov.ru

Новым главным прокурором Мурманской области стал Сергей Владимирович Паволин. Соответствующий указ о назначении его на эту должность 24 марта подписал президент Владимир Путин.

Сергей Паволин родился в 1976 году. Имеет высшее юридическое образование. В 1997 году окончил дневное отделение Саратовской академии права. С ноября того же года проходил службу в прокуратуре Смоленской области, последовательно замещая должности помощника Сафоновского межрайонного прокурора, следователя и заместителя прокурора этой же прокуратуры, прокурора Рудянского района, Сафоновского межрайонного прокурора, начальника отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Смоленской области.

За примерное исполнение служебного долга поощрялся генеральным прокурором Российской Федерации и прокурором Смоленской области. Награжден нагрудным знаком «Почетный работник прокуратуры Российской Федерации».

В октябре 2013 года приказом генпрокурора РФ старший советник юстиции Паволин Сергей Владимирович был назначен на должность заместителя прокурора Ростовской области. А в 2020 году он стал исполняющим обязанности прокурора Ростовской области. С 2021 года в течении пяти лет он будет руководить прокуратурой Мурманской области.

Напомним: прошлым главным прокурором в Заполярье был Василий Щербаков. Сейчас он уезжает работать в Республику Мордовию.

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