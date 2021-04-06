В Кировске принудительно спустят лавины

В Хибинах 6 апреля будут спускать лавины. Фото: Марина ВОЛОСЕВИЧ

В Хибинах установлена четвертая степень лавинной опасности. Чтобы снег не сошел на людей, его принудительно спускают по мере накопления. Очередной подрыв снежных масс запланирован на 10 часов 6 апреля. Сегодня работы ведутся в лавинном очаге «Дорога № 7».

- Будет введено ограничение движения поездов по южной стрелочной горловине железнодорожной станции Юкспориок, автотранспорта по основной автодороге Кировск-23 километр, по объездной автодороге Кировск-23 километр. Запрещается нахождение людей в опасной зоне! - сообщили в пресс-службе МЧС по Мурманской области.

На всякий случай надо запомнить телефоны, куда звонить, если возникла угроза схода лавины - 8 (815-31) 5-88-95 (поисково-спасательное подразделение в Кировске Мурманского арктического комплексного аварийно-спасательного центра МЧС России. Звонки принимаются круглосуточно.

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