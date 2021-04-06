В Мурманской области нет гриппа

Гриппа в Мурманской области нет, зато есть ОРВИ. Фото: Мария ЛЕНЦ

Многие боятся заболеть коронавирусом, но ведь тот же грипп не менее опасен. Впрочем, этой зимой он в нашем регионе не царствует. Причин много от соблюдения масочного режима до того, что осенью от этой болезни привились почти 67% северян.

По последним данным Роспотребнадзора по Мурманской области, гриппа в Заполярье нет, только острые респираторные заболевания. Они превышают эпидемические пороговые значения, но это обусловлено временем года.

- Вместе с тем за прошедшую неделю отмечено снижение темпа регистрации по совокупному населению Мурманской области по сравнению с 11-й неделей текущего года, - сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

В Мурманской области также снижается количество заболевших коронавирусом, что позволяет сворачивать ковидные койки - с начала года их стало на 50% меньше.

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