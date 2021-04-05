Убийца, про которого «забыли»: в Мурманской области борются не только с коронавирусом, но и туберкулезом

При противотуберкулезном диспансере работает компьютерный томограф. Фото: Мурманский областной противотуберкулезный диспансер

Первое, что я сделала после этого интервью, открыла сайт polarmed.ru и записалась на флюорографию. Не потому, что впечатлительная, просто после таких важных разговоров напоминаешь себе, что наше здоровье – сосуд хрупкий.

Враг, которого еще не победили

Вдумайтесь: по данным ВОЗ, треть населения земного шара инфицирована туберкулезными бактериями и является носителями болезни, но только 1 человек из 10 заболевает. Туберкулез ежегодно убивает больше взрослых, чем любая другая инфекция.

Техника для лабораторных исследований в Заполярье есть, но нуждается в обновлении. Фото: Мурманский областной противотуберкулезный диспансер

- По уровню опасности, туберкулез намного ближе к раку, чем большинство заболеваний. Летальность, конечно, меньше, но это очень тяжелое заболевание, среди инфекционных мало кому уступает, только, пожалуй, чума и эбола могут быть опаснее, - говорит главный внештатный специалист регионального минздрава по лучевой диагностике Леонид Анопченко.

По данным ВОЗ, каждый год туберкулезом заболеваем около 10 миллионов рублей, а умирает – 1,5 миллиона. В 2020 год в Заполярье такой диагноз поставили 139 людям, 11 человек болезнь сгубила (статистику читайте в «Конкретно»).

Из-за коронавируса мы, кажется, совсем забыли про то, что есть другие болезни. Помнят о них только те, кому их приходится лечить. Да, COVID-19 заразиться проще, эта инфекция более контагиозная, но микобактерия туберкулеза не менее опасна, если не сказать «умная». Если при коронавирусе на 100 заразившихся приходится три умерших, то при туберкулезе – 15.

- Первое лекарство от туберкулеза изобрели в 1943 году. Тогда бактерия была чувствительна почти ко всем препаратам. Но со временем она стала меняться, приспосабливаться к воздействию лекарств, способствовала этому и неаккуратность в лечении. Из-за этого было объявлено национальное бедствие, - рассказывает главный врач Мурманского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Преснова.

Главный врач Мурманского областного противотуберкулезного диспансера Светлана Преснова. Фото: Мурманский областной противотуберкулезный диспансер

Легко заболеть – тяжело вылечить

В наше время многие болезни, из-за которых раньше вымирали целые населенные пункты, например, холера или чума, побеждены. Но на примере той же чахотки видно – расслабляться рано. Довольно у многих заболевших туберкулезом больных выявляют множественную лекарственную устойчивость, когда бактерия не реагирует на основные антибиотики для лечения, или широчайшую множественную лекарственную устойчивость – бактерия сильнее почти всех лекарств. Если повезет, и микобактерия туберкулеза чувствительна, то вылечиться можно за полгода, если нет, то на это может уйти и два года… Каждый день пациенты принимают лекарства – настоящая химиотерапия. Должны гулять трижды в день хотя бы по полтора часа за раз, чтобы помочь своему организму бороться. Это тот случай, когда на месяцы твоя жизнь строится вокруг одного…

- Многие думают, что туберкулез поражает только легкие, на самом деле – почти все органы от мозговых оболочек до костей. У мумий в Египте обнаружили костный туберкулез. Чаще всего болезнь передается от человека к человеку. Микобактерия должна находиться не на поверхности, а в воздухе. Когда зараженный человек кашляет или чихает в помещении, то появляется огромное количество возбудителя, который попадает в дыхательные пути. Также микобактерия туберкулеза передается от животного к человеку, например, через парное молоко. Не все люди заражаются, риск вышел у тех, у кого ослаблен иммунитет, есть хронические заболевания: сахарный диабет, язва желудка и другие, - принимающих гормональные препараты и так далее, - уточняет Светлана Эдуардовна.

Некоторые из нас даже не замечают, что заразились туберкулезом и перенесли его в легкой форме. Узнать об этом можно во время флюорографии: она покажет кальций в легких – верный признак этой болезни. Проходить такое обследование взрослым надо раз в два года. А у вот у детей все иначе. С 12 месяцев до 7 лет делают привычную нам пробу Манту (в организм вводят антиген – часть возбудителя, чтобы получить ответ иммунной системы). С 7 до 15 лет делают диаскинтест (тоже введение антигена, но только возбудителя человеческого туберкулеза, тогда как Манту – использует антигены туберкулеза человека, и бычьего). С 15 до 18 лет можно выбрать: делать диаскинтест или уже флюорографию. Дети до 18 проверяются на туберкулез каждый год.

- К сожалению, не все ответственно относятся к проверке. Не всегда родители понимают, что ребенка надо обследовать. Хотя есть альтернатива Манту и диаскинтесту – иммунологический тест через забор крови из вены. Он не входит в программу госгарантии и оплачивается родителями, - отмечает главный врач.

Как и со многими болезнями, туберкулез главное вовремя обнаружить. Фото: Мурманский областной противотуберкулезный диспансер

Не стыдно, а важно

Может, мы бы уже давно победили туберкулез, если бы больные перестали стыдиться его. Этот недуг неизбежно вызывает ассоциацию с заключенными, теми, кто ведет неблагополучный образ жизни. А ведь на самом деле он не выбирает, кого на полгода или дольше отправить на лечение. Также не все ответственны в лечении, хотя в наши дни врачи даже через видеосвязь проверяют пациентов на дому – в режиме онлайн те показывают, что выпили нужные препараты. А есть ведь и те, кто, узнав о диагнозе, просто отказываются от госпитализации, хотя опасны для окружающих. Таких в диспансер приходится отправлять через суд.

Как и со многими недугами, чем раньше выявили туберкулез, тем больше шансов вылечить его быстро и качественно. В Мурманской области, несмотря на то, что систему здравоохранения сильно тряхнуло пандемией коронавируса, о борьбе с туберкулезом не забывают. Так, постепенно меняют флюорографы, а при противотубуркулезном диспансере работает компьютерный томограф (далеко не во всех регионах при подобных медучреждениях есть такая техника).

- Рентген – это плоскостное исследование, на нем довольно сложно заметить очаги до 1 сантиметра в диаметре или какие-то небольшие изменения после начала лечения. А ведь за этим важно следить, чтобы не дать болезни стать устойчивой к лекарствам или прогрессировать. А при помощи КТ можно сделать объемное и более точное исследование, - рассказывает Леонид Анопченко.

К слову, понять, что с легкими что-то не так, можно и случайно, например, если записался на КТ сердца или позвоночника. А еще нельзя закрывать глаза на такие признаки, как утомляемость, плохой аппетит, кашель в течение долгого времени. Это все, конечно, могут быть и признаки других болезней. Но проверяться стоит.

- В прошлом году только 75% от запланированного числа северян прошли флюорографию Мы связываем это с тем, что только три месяца наша система здравоохранения работала в привычном режиме, а потом она перестроилась для борьбы с коронавирусом. Мы готовы к тому, что в этом году надо будет работать больше, - говорит Леонид Юрьевич.

Впрочем, пандемия могла сыграть на руку и фтизиатрам: маски и антисептики, социальная дистанция и локдаун могли привести к тому, что все-таки риск заразиться воздушно-капельным путем туберкулезом снизился. Хотя эта бактерия все равно очень устойчива ко многим моющим средствам, кислотам и т.д. Поэтому себя надо беречь. Заразиться можно даже через кальяны в общественных местах.

Сейчас с руководством поликлиник области ведут переговоры о том, чтобы сделать День открытых дверей для желающих быстро пройти флюорографию. Несколько минут обследования могут спасти жизнь сотням человек.

Лечение туберкулез занимает от полугода до двух лет, в редких случаях - дольше. Фото: Мурманский областной противотуберкулезный диспансер

КОНКРЕТНО

Количество выявленных заболевших в России:

2016 год – 78121 человек, 2017 год – 70861 человек, 2018 год – 65234 человек, 2019 год - 60531 человек, 2020 год – 47399 человек.

В прошлом год на 100 тысяч россиян пришлось 32,4 заболевших.

Количество выявленных заболевших в Мурманской области:

2018 год – 168, 2019 год – 154 человека, 2020 год – 139 человек.

В прошлом год на 100 тысяч северян пришлось 18,7 заболевших.

Смертность от туберкулеза в России:

2016 год – 11373 человек, 2017 год – 9614 человека, 2018 год - 8617 человек, 2019 – 7536 человек, 2020 год – 6808 человек

Смертность от туберкулеза в Мурманской области:

2018 год - 21 человек, 2019 год – 10 человек, 2020 – 11 человек.

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