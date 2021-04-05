В Мурманской области от коронавируса привили 35700 человек

В Мурманской области свернули 50% ковидных коек. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Мурманской области о коронавирусе забывать нельзя, хоть такого напряжения, как осенью и зимой нет. Число зараженных за сутки уменьшается, но все-таки пока не стремится к нулю.

В регионе уже свернули больше половины ковидных коек, чтобы возвращать систему здравоохранения в привычный режим работы. 30% ковидных коек свободны. Продолжают работать 15 специализированных бригад скорой помощи и 20 патронажных бригад.

- Бесплатные лекарства за счет федерального бюджета получила 51 тысяча больных с коронавирусом и ОРВИ, еще 17 тысяч - за счет федерального бюджета. 788 человек сейчас находятся в обсерваторах, 1430 человек - на самоизоляции. Поддерживается неснижаемый запас лекарств, - сообщил министр здравоохранения Мурманской области Дмитрий Панычев.

В регионе сделано уже 888 тысяч ПЦР-тестов, 162 тысячи человек получили результаты анализов по СМС. 35700 человек привились от новой коронавирусной инфекции.

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