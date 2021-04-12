Новым министром информационной политики Мурманской области стал Александр Беляев

Официальный документ о назначении Александра Беляева пока не подписан. Фото: acort.ru

В правительстве Мурманской области новое кадровое назначение. Министром информационной политики стал

Напомним: после выборов в 2019 году губернатор Андрей Чибис назначил министром мининформа Александру Кондаурову. В 2020 году она ушла в декрет, и.о. министра стала Елена Мальцева.

На оперативном совещании в правительстве 12 апреля губернатор представил нового министра - им стал Александр Беляев. О том, что он возглавит министерство, стало известно еще на прошлой неделе.

- Прошу любить и жаловать. У Александра Беляева богатый опыт работы: он работал с медиапроектами в Роскачестве, Россельхозбанке, участвовал в проведении Чемпионата мира по футболу в 2018 году, работал в федеральных СМИ, - сообщил Андрей Чибис.

Александра Кондаурова на сайте правительства значится как помощник губернатора.

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