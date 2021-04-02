Стали известны подробности ДТП, в которое попал муж Светланы Скачинской

7 апреля дело рассмотрят в Апатитском городском суде. Фото: Фото: vk.com/kandvkurse

В мае 2020 года жительница Апатитов Светлана Скачинская попала в аварию: села пьяной за руль, не справилась с управлением и выехала на встречку. Из-за женщины погиб 20-летний Сергей Марченков, в машину которого врезалась Светлана, а 18-летняя Виктория Смирнова, девушка Сергея, прикована к кровати.

Виновница аварии услышала приговор в декабре. А теперь судят ее мужа Алексея Скачинского. Оказывается, он тоже попала в ДТП и покинул место, где оно произошло. Случилось все за четыре часа до Нового года и через два дня, когда вынесли приговор Светлане: в 18.00 31 декабря.

- На заседании Скачинский вину признал частично, он допускает, что мог совершить столкновение с другим автомобилем, но его он не заметил, в связи с чем скрываться не думал. Спустя короткий промежуток времени к нему домой приехали сотрудники ДПС и сообщили о случившемся дорожно-транспортном происшествии, с его участием, - сообщается в материалах дела.

- Дело рассмотрел мировой судья, который расценил слова Скачинского, что он не почувствовал удар, как не оправдывающийся его, и признал мужчину виновным.

7 апреля дело рассмотрят в Апатитском городском суде.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Хибинах спасли повредившего ногу туриста. Мужчина пытался перейти ущелье Северный Рисчорр (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru