Главнокомандующий Военно-Морским флотом празднует день рождения

Мэр Мурманска пожелал адмиралу здоровья, оптимизма, благополучия. Фото: правительство МО

2 апреля отмечает свой 59-ый день рождения адмирал и главнокомандующий Военно-Морским флотом России Николай Анатольевич Евменов. Военачальника поздравил глава администрации Мурманска Евгений Никора.

- Уважаемый Николай Анатольевич, воинская мудрость и сильная воля, выдержка и принципиальность - эти качества в полной мере присущи Вам - мужественному человеку и талантливому флотоводцу, снискавшему глубокое уважение воинов-североморцев, мурманчан, всех, кто Вас знает, - отметил мэр заполярной столицы. - Благодаря таким людям, как Вы, сохраняется преемственность лучших традиций российского офицерства, понятия «долг» и «честь» остаются определяющими для истинных патриотов Родины, носящих военную форму.

Евгений Никора пожелал адмиралу здоровья, оптимизма, благополучия, исполнения всех планов и надежд. Ну и хорошего настроения, конечно.

Напомним: Николай Евменов возглавляет ВМФ России с 2019 года. До этого он руководил Северным флотом.

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