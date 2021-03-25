Леонид Якубович в Мончегорске тренировался пилотировать истребитель-перехватчик МиГ-31

Леонид Якубович и Александр Маршал дали концерт в отдельном смешанном авиационном полку. Фото: Северный флот

В декабре прошлого года бессменный ведущий "Поле чудес" Леонид Якубович и певец Александр Маршал прилетели в Мурманскую область. Но если другие знаменитости, которые в это же время в Заполярье отдыхали, наши герои - работали: выступали перед военнослужащими.

И вот в марте вернулись с той же цель. Леонид Якубович, Александр Маршал и артисты Центрального дома Российской Армии дали концерт в отдельном смешанном авиационном полку армии ВВС и ПВО Северного флота. Он дислоцируется в Мончегорске. Подарок военнослужащим - патриотические песни разных лет. Подарок артистам - возможность узнать о работе военных изнутри.

Ведущий передачи "Поле Чудес" успешно выполнил все элементы пилотирования. Фото: Северный флот

- Летчики полка предоставили Леониду Аркадьевичу уникальную возможность выполнить тренировку на комплексном тренажере нового поколения для экипажа сверхзвуковой всепогодного истребителя-перехватчика дальнего действия МиГ-31. Ведущий передачи "Поле Чудес" успешно выполнил все элементы пилотирования истребителя-перехватчика МиГ-31, - сообщили в пресс-службе Северного флота.

Комплексный тренажер нового поколения для экипажа сверхзвуковой всепогодного истребителя-перехватчика дальнего действия МиГ-31. Фото: Северный флот

Для Леонида Аркадьевича небо и военно-транспортная авиация не пустой звук. В 2002 году он закончил авиационное училище и учебно-тренировочный центр в Быково и получил сертификат пилота третьего класса коммерческой авиации с правом управления вторым пилотом на самолете ЯК-40. Впрочем, и Александр Маршал связан с самолетами: в детстве он жил в военном гарнизоне, ведь его отец был военным летчиком.

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