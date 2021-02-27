Пьяные военнослужащие из Североморска избили на улице двух несовершеннолетних за их внешний вид

Мужчины вдвоем избили молодых северян. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двое военнослужащих, которые прибегли к физической расправе над теми, кто их слабее, попали под суд.

Известно, что около 19.00 23 ноября прошлого года в Североморске пьяный рядовой и ефрейтор в/части 30848 встретили на улице ранее незнакомых им двух несовершеннолетних людей. Под надуманным предлогом ненадлежащего внешнего вида одного из них военнослужащие решили применить к ним насилие. Вдвоем они избили молодых северян. В общей совокупности они нанесли не меньше 27 ударов по различным частям тела пострадавших. Свои действия злоумышленники прекратили только когда на место преступления прибыл военный патруль.

- В результате насильственных действий первому из потерпевших причинены челюстно-лицевая травма, кровоподтеки на лице и задней поверхности туловища, расценивающиеся как средней тяжести вред здоровью, а второму молодому человеку - физическая боль, - сообщили в пресс-службе следственного комитета РФ по Северному флоту.

В отношении рядового и ефрейтора были возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 112 и статьи 116 УК РФ "Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, совершенное группой лиц из хулиганских побуждений, и побои".

Рядовому Североморский гарнизонный военный суд назначил наказание в виде 1,5 лет лишения свободы в колонии-поселении. Ефрейтор получил один год лишения свободы в колонии-поселении. Также был удовлетворен гражданский иск одного из потерпевших о взыскании с военнослужащих в счет возмещения морального вреда 100 и 90 тысяч соответственно.

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