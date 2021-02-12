В Мурманской области военнослужащий на корабле избил сослуживца за уязвленную гордость

Причина – неуважительное отношение к его персоне. Фото: Михаил ФРОЛОВ

20 ноября 2020 года на борту корабля, что швартовался в поселке Оленья губа, старшина воинской части №49379 избил сослуживца. Причина – неуважительное отношение к его персоне.

- Обвиняемый силой стащил его с кровати и нанес не менее 22 ударов рукой по голове, телу и рукам. В результате данных преступных действий потерпевшему причинены телесные повреждения, разменивающиеся как не причинившие вреда здоровью, - сообщили в пресс-службе Военного следственного отдела Следственного комитета Российской Федерации по Гаджиевскому гарнизону.

В ходе следствия и суда обвиняемый вину признал, раскаялся. Суд принял во внимание, что у него на иждивении имеются несовершеннолетние дети, и факт добровольного возмещения морального вреда потерпевшему. В результате Полярнинский гарнизонный военный суд признал его виновным по части 1 статьи 335 УК РФ (нарушение уставных правил взаимоотношение между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности). Военный моряк с тонкой душевной организацией отделался штрафом в 30000 рублей.

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