В Мурманской области ожидается мокрый снег и переходы через ноль

В Мурманской области весна вступает в свои права. Фото: Мария ПАШЕНКОВА

В Мурманской области весна задержалась, зато когда пришла, решила наверстать упущенное. Снег активно тает, хотя все же эхо зимы будет, например, в виде отрицательной температуры.

Так, 2 апреля столбик термометра будет опускаться до -1, но все же воздух прогреется до +4. Еще из неприятного - ожидается мокрый снег.

- 1-3 апреля наш регион будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. 1-2 апреля по Мурманской области ожидается местами снег, мокрый снег, преобладающая температура воздуха ночью от 0 до -5°, днем от 0 до +5°. 3 апреля ночью ожидается понижение температуры воздуха до -2-8°, днем воздух прогреется до +1+6°, - сообщает Мурманское управление по гидрометеорологии мониторингу окружающей среды.

Напомним: на водоемах Мурманской области активно тает лед, так что выходить на него опасно.

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