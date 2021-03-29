МЧС проведет замеры льда на Семеновском озере в Мурманске

Некоторых людей рискованная ситуация не останавливает. Фото: vk.com/murmanskgroup

Весна пришла на Кольский полуостров очень активно и внезапно. Казалось бы вот еще неделю назад задували метели и трещали морозы, а уже сегодня начинает таять лед на Семеновском озере в Мурманске.

Очевидцы в паблике "Мурманск" выкладывают фотографии, как вода выступает на лыжне и заполняет территорию озера. При этом на снимках видно, что некоторых северянок эта рискованная ситуация не останавливает, и они активно продолжают передвигаться на лыжах по озеру.

- Закрытие движения по озеру выполняет администрация города Мурманска, мы же выдаем предписания, - пояснил редакции "КП" Алексей Баринов, начальник пресс-службы ГУ МЧС по Мурманской области. - На этой неделе мы проведем замеры и будем наблюдать.

Ну а пока проводятся замеры и наблюдения стоит позаботиться о себе поискать альтернативные виды спорта. Может, хватит с нас несчастных случаев?

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