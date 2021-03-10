Толщина льда на озерах Мурманской области меньше нормы

Жителей Мурманской области просят быть осторожными и не выходить на лед. Фото: Антон ЗАБИРОВ

В Мурманской области по календарю весна, а по факту - зима. Но это не отменяет того, что все-таки с природой происходят изменения. Так, на водоемах лед становится тоньше, а воды все больше.

- 10 марта толщина льда на реках и водоемах равна 35-75 сантиметров, что на 5-25 сантиметров меньше нормы. Водность большинства рек в первой декаде марта составляет 110-125% нормы. Уровни воды на реках выше среднемноголетних уровней зимней межени на 5-25 сантиметров, на реках Чаваньга и Умба - выше на 50 сантиметров, - сообщили в гидрометцентре Мурманской области.

Из-за морозов Кольский залив чуть сковало льдом - на акватории южного колена наблюдается дрейфующий лед толщиной в 5 сантиметров, он почти весь находится у берега.

Жителей Мурманской области просят быть осторожными и не выходить на лед.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Марина Ковтун о своем возвращении в политику Мурманской области: "Полная брехня". Экс-губернатор Мурманской области опровергла слухи, что снова будет у власти в регионе (Подробности)

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция 8 (991) 671-16-33, 8 (991) 670-27-30, 8 (902) 035-12-31

Почта red@kpmk.ru