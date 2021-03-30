В Коле на автомобиль с людьми рухнула глыба льда

Люди не пострадали, а машина - вполне. Фото: скрин видео

Потепление принесло северянам не меньше проблем, чем обильные снегопады в феврале. Кругом на дорогах слякоть и гололедица, поэтому упасть и запачкаться не составит никакого труда. Но это не самое страшное, ведь опасность подстерегает прохожих еще и сверху.

Так, в Коле 29 марта на припаркованный автомобиль, в котором находились люди, с крыши дома упала глыба льда, приземлившись ровно на лобовое стекло. Всего за пару секунд до происшествия в машину вернулись водитель и его спутница. Они сразу выскочили из авто, а потом отогнали транспорт в более безопасное место.

- Вот так чистят снег с крыши! Кола, улица Заводская, 4. И тут еще и люди ходят, это около входа в магазин! - рассказал о ситуации местный житель в паблике "Город Кола ДТП ЧП", пожелав остаться анонимным.

Похоже, теперь управляющая компания опомнится и все же почистит кровлю от снега.

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