Жительница Североморска выпила пол-литра коньяка и столько же вина, а потом села за руль

Жительница Североморска села пьяной за руль и теперь отправится на обязательные работы. Фото: Иван МАКЕЕВ

Субботний вечер у 25-летней жительницы Североморска складывался весьма весело - девушка пила. К ночи в ней было уже пол-литра коньяка и столько же вина.

Вместо того, чтобы лечь спать, северянка села за руль. Как объяснила позже, очень хотела забрать сестру. А та находилась в Мурманске. Поэтому пьяная девушка с затуманенной головой села в машину. К счастью, пока не случилась авария, ее остановили сотрудники ДПС. В отношении жительницы флотской столицы возбудили уголовное дело по ст. 264.1 УК РФ (управление автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения).

- Подсудимая свою вину признала в полном объеме. Октябрьский районный суд г. Мурманска, согласившись с позицией государственного обвинителя, признал подсудимую виновной в совершении инкриминируемого преступления и назначил наказание в виде 200 часов обязательных работ с лишением права заниматься деятельностью связанной с управлением транспортным средством сроком на 2 года, - сообщает прокуратура Мурманской области.

В настоящее время приговор в законную силу не вступил.

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