В Мурманске выявили пьяного водителя автобуса

Всего сотрудники ГИБДД выявили 63 нарушения ПДД. Фото: правительство МО

С 15 по 24 марта в Мурманске проходило оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Автоинспекторы проводили рейды, в ходе которых проверили более 600 пассажирских транспортных средств и выявили 63 нарушения правил дорожного движения, среди которых - выпуск на линию неисправного транспортного средства.

А еще сотрудникам ГИБДД попался водителя автобуса, который находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Пока что подробности того, почему мужчина вышел на рейс пьяным и долго ли он ехал в таком виде, не сообщаются.

- Госавтоинспекция напоминает владельцам и водителям общественного транспорта о повышенной ответственности за здоровье и безопасность пассажиров и рекомендует гражданам пользоваться услугами только проверенных маршрутных транспортных средств и такси, - сообщили в ОГИБДД УМВД России по Мурманску.

Напомним: в Кировске автобус с пассажирами врезался в остановку. Общественный транспорт занесло из-за гололеда.

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