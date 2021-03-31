Андрей Чибис: Праздновать День Победы-2021 будем 9 мая

Перед Парадом Победы в этом году состоятся две репетиции, на которых северяне смогут увидеть построение личного состава и парад техники. Фото: Олег ФИЛОНОК

В Мурманской области готовятся праздновать День Победы. Об этом на III международной онлайн-сессии "Баренцев/Евроарктический регион против коронавируса" сообщил губернатор Андрей Чибис.

- Празднование Дня Победы в этом году пройдет 9 мая, - уточнил Андрей Владимирович.

Напомним: в прошлом году мероприятие пришлось перенести, как бы горько это не было делать в год 75-летия Великой Победы. Парад Победы прошел 24 июня. Как отметил тогда губернатор, праздник не привел к росту числа заболевших ни в Мурманске, ни в Североморске, где были мероприятия. А "Бессмертный полк", который планировали провести к годовщине Петсамо-Киркенесской операции, так и не состоялся.

Перед Парадом Победы в этом году состоятся две репетиции, на которых северяне смогут увидеть построение личного состава и парад техники.

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