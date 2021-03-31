На Североморской городской ветеринарной станции спасали птицу щура

Врачи считают, что эту птицу привезли в область, потому что таких они раньше не встречали, да и сама птица не боится человеческих рук. Фото: Североморская городская ветеринарная станция

Необычного пациента принесли работники Североморской горэлектросети на ветеринарную станцию. При обходе они заметили прыгающую по снегу яркую красивую птичку - щура, которая не могла взлететь. Забрали ее и обратились к медикам. Те согласились помочь.

- Мы на две недели зафиксировали ей бандажом крыло, и она получала антибиотикотерапию и витаминотерапию, - рассказала редакции «КП» Наталья Суворова, начальник Североморской городской ветеринарной станции. – Сейчас птица пытается разрабатывать крыло и подпрыгивает уже на 25 сантиметров со своей жердочки, чистит перышки.

Врачи считают, что эту птицу привезли в область, потому что таких они раньше не встречали, да и сама птица не боится человеческих рук. Сама на руки не идет и не садится, но и не паникует при виде людей. Поначалу она даже пытала петь, а сейчас все больше занята разработкой крыла. У нее очень большая клетка, практически вольер, она внимательно наблюдает за врачами, прыгает в такт стуку клавиш и активно общается с водителем ветеринарной станции Владимиром Федоровичем – тот ему включает пение птиц в записи.

- Он очень рвется на волю, но отпустить его – это понимать, что он выживет в наших условиях. Мы этого гарантировать не можем. Сейчас он у нас под контролем, и мы надеемся, что здесь он поживет в свое удовольствие, - рассказала Наталья Суворова. - На самом деле мы точно не знаем, это птица щур или нет - мы не орнитологи. Но так нас сориентировала Наталья Раевкская, девушка, которая заботилась об аисте. Может, нас кто и поправит.

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