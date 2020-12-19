«Накормили хомяками и в поезд»: краснокнижный аист, которого три месяца спасали под Мурманском, уехал на реабилитацию

Самый радостный миг - аиста все-таки поймали! Фото: Наталья Раевская

- Помоечный, но аристократ! – так описывают аиста северяне, которые почти три месяца следили за его судьбой. История спасения птицы в Мурманской области закончилась хорошо, хотя все могло выйти печально.

В начале сентября на мусорном полигоне при экотехнопарке в Междуречье заметили белого аиста. Птиц тут всегда хватало, те же вороны часто рыскают в поисках еды. Но аист – дело другое, все-таки занесен в Красную книгу. И в сентябре его в кольских краях уже быть не должно: в это время они улетают зимовать куда-нибудь на юг, например, в Африку или Индию.

Волонтерам было чуть страшно обходиться с аистом. Посмотрите, какой клюв! Фото: Наталья Раевская

Один из сотрудников охраны полигона, который и заприметил аиста, рассказал, что он летел вместе с двумя сородичами. Но те в итоге продолжили путь, а наш белый герой почему-то остался на полигоне. Ученые еще не могут ответить, почему так случилось. Вероятно, молодой да неопытный пернатый просто не понял, что ему делать.

Сотрудники экотехнопарка связались с зооволонтерами, ведь прекрасно понимали, что суровые заполярные морозы аист просто не переживет, и попросили спасти аиста. Мурманчанка Наталья Раевская не могла не откликнуться. Ранее она спасали диких сов, ястребов, воронов и других пернатых, которых находили со сломанными крыльями или вообще без них, изрезанным об стекла, которые хищники не заметили в погоне за добычей. Вместе со знакомыми северянка провела растянувшуюся на несколько месяцев спасательную операцию.

Аиста ловили долго, ведь он оказался очень осторожным и людей к себе не подпускал. Кстати, в сентябре птицу не трогали, ведь зооволонтеры связались с учеными, и те посоветовали, пока стоит хорошая теплая погода, ничего не делать – вдруг краснокнижный гость сам улетит. Но через несколько недель стало понятно, что он твердо решил поселиться на мусорном полигоне. И тогда северяне забыли, что такое выходные и свободное время. Специальная комиссия при веткомитете выдала разрешение на отлов птицы из Красной книги.

Почти неделю аист жил дома у Натальи Раевской. Фото: Наталья Раевская

- Мы начали ездить на полигон в разное время: утром, днем, вечером, - смотреть, где аист любит сидеть, где ночует и как себя ведет. Предпринимали попытки поставить сеть на местах отдыха и подкрасться с ней во время еды и в темноте. Попытки эти успехом не увенчались, так как птица хорошо себя чувствовала, летала и была очень осторожна. Таким образом мы развлекались больше месяца, - рассказывает Наталья Раевская.

На полигоне аист питался пищевыми отходами и в буквальном смысле слова получал по хвосту. Как рассказала «КП» еще одна участница спасательной операции Валентина Ковалишина, черные хищники отбирали у конкурента еду: ущипнут и отгоняют от куска получше. А аист хоть и большой, но добродушный – отлетает в сторонку и сидит, смотрит.

- Однажды мы смогли подойти к нему на 10 метров, ближе он не подпускал, сразу улетал, несмотря на то, что ослабел. Аист часто сидит на фонаре, достать его сложно. Мы даже выезжали вечером, когда темно, надеялись, что он спит и мы сможем незаметно подойти, но он бодрствует, - говорит Валентин Ковалишина.

Так аисту делали рентген. Фото: Наталья Раевская

Зооволонтеры поняли, что нужен сеткомет. Но в свободной продаже его нет, надо были искать или у спецслужб, или у браконьеров. Северяне обращались в разные инстанции, и везде получали отказ. В итоге помощь пришла сама.

- 26 ноября нам написал научный сотрудник лаборатории орнитологии и паразитологии Мурманского морского биологического института РАН Алексей Ежов. Он вернулся из поездки и сразу предложил свою помощь, необходимое оборудование у него есть. Ездили снова на полигон, устанавливали дистанционные ловушки и пробовали подобраться поближе с сеткометом, так как дальность выброса сети небольшая, - продолжает рассказ Наталья.

Как говорит сам ученый, он почти три недели изучал повадки аиста, так как ранее с этим видом не работал. А также пришлось создать кружок «Очумелые ручки»: объединить сеткомет с дистанционной ловушкой, чтобы увеличь шансы на успех.

- Аист просто не позволял подходить к себе на расстояние выстрела, - говорит Алексей Ежов.

На реабилитацию аист уехал в багажном отделении поезда в коробке. Фото: Наталья Раевская

11 декабря чудо-устройство поставили на полигоне и… ушли. Птица-то не дура, видит все, что делают люди и подозревает их. Поэтому к ловушке ей надо было привыкнуть. 12 декабря волонтеры вернулись.

- Все обстоятельства совпали очень точно и красиво. Аист нашел на помойке особо большой и лакомый кусок и потащил его в свое место. Он был увлечен добычей, не обратил внимания на нашу возню и сел в радиусе действия ловушки. Ловушка сработала как надо и ноги запутались в сетке. Охранник Дима находился уже близко и успел прижать птицу до того, как аист успел выпутаться. Ну а дальше прибежали мы с Валентиной и Алексеем и спеленали нашего пингвина! Сопротивления он не оказал, - рассказывает о радостном событии Наталья Раевская.

Почти неделю аист жил дома у Натальи. За это время его отмыли, так как помоечная жизнь сказалась на его внешнем виде: птица потеряла своей белоснежный вид, зато преобрела не самый прекрасный «аромат». А еще его сводили к ветеринару. Внешне аист был цел и невредин, а вот тщательное исследование показало, что его надо лечить. Рентген показал пневмонию, аэросаккулит, воспаление желудочно-кишечного тракта и увеличенную печень.

Лечили аиста вполне человеческими лекарствами, деньги на которые собирали всей областью. Не то, чтобы цена их была заоблачная – семь тысяч рублей, просто на попечении у Натальи есть и другие пернатые, содержание и лечение которых выходит в копеечку.

- Признаюсь, я впервые засовывала лекарства в аистиный клюв. Скажу вам – страшновато, - говорит северянка.

Еще одна задачка была – найти корм для птицы. На Крайнем Севере в разгар зимы и полярной ночи пойди сыщи лягушек. Пришлось заменить их на хомяков, которых аист уплетал с аппетитом. После мусорного полигона – царская еда.

А 18 декабря аист все-таки отправился на юг. Правда, не полетел, а поехал на поезде в багажном отделении в просторной коробке. И не в Африку, а в Псков. Так находится центр «Дом белого аиста», в котором заполярного гостя долечат, выкормят, а весной отпустят на волю.

- За историей птицы следили многие. С рассказами про «полярного» аиста люди звонили даже в мою приемную, - рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис, который искренне порадовался за то, что птицу спасли.

Зооволонтеры пообещали рассказать, когда аист доберется до места назначения. Все-таки за эти месяцы, что его пытались поймать, он им стал как родной – переживают, как сложится судьба. Птичку-то жалко!

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