Экс-супруга и приятель присвоили больше 400 тысяч рублей у жителя Мурманской области

Жительница Мурманской области использовала карту бывшего мужа, чтобы потратить деньги, которые ей не предназначались. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Больше 400 тысяч рублей лишился житель Ревды, благодаря действиям бывшей супруги и своего приятеля.

В полицию 46-летний мужчина обратился после того, как выяснил, что с его счета списана крупная сумма денег. Он сообщил, что передавал в течение месяца банковскую карту бывшей жене, чтобы та сделала покупки для их общего ребенка, и приятелю для покупки продуктов. Правоохранители пообщались с 39-летней безработной жительницей поселка Ревда и 29-летним жителем Кандалакши.

– Женщина призналась, что из корыстных побуждений пользовалась картой и сняла деньги через банкоматы. В общей сложности ущерб от ее действий составил 195,5 тысячи рублей, – сообщили в пресс-службе областного УМВД.

Приятель потерпевшего тоже не стал отпираться и сознался, что воспользовался тем, что банковская карта находилась у него. В банкоматах Мончегорска и поселка Ревда он снял 211 тысяч рублей.

Оба подозреваемых находятся под подпиской о невыезде. Уголовные дела, возбужденные в отношении них, направлены в суд для рассмотрения по существу. Обвиняемым может грозить наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

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