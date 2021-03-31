"В Мурманске только усыпить": расстрелянного в Гаджиево пса готовы спасти в Санкт-Петербурге

Волонтеры не смогли бросить пса на произвол судьбы, но спасти его не так просто. Фото: vk.com/murmandogs

26 марта зооволонтеры из Гаджиево стали спасать бездомного пса по кличке Волчек. Его расстреляли дробью, собака выжила, но получила серьезные раны: раздроблены кости морды, пуля прошла через челюсть и вошла в плечевой сустав, раздробив его. Мужчина, который приглядывал за ней, лечением заниматься не захотел.

Волонтеры не смогли бросить пса на произвол судьбы, но спасти его не так просто.

- В Мурманске специалисты собаке помочь не могут, предложено усыпление. Снимки оперативно были направлены в Питер в клинику Сотникова - предварительный заочный осмотр дает шанс на восстановление, даже без ампутации лапы!!! Время играет не в пользу собаки. Идет сильнейший воспалительный процесс, морда раздута от отека. Сейчас Волчок находится под сильнодействующими обезболивающими, нужно быстрое вмешательство врачей! - рассказали в группе фонда "Ищу Человека".

Волчка везут в Санкт-Петербург. На его лечение нужна приличная сумма - около 20-30 тысяч рублей. Поэтому все желающие помочь псу, который пострадал от жестокости человека, могут перевести посильную сумму.

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