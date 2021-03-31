Искавшая в Мурманске отца жительница Прибалтики завершила поиски

Всего 14 дней... Наталья Дайсма не успела увидеть своего отца.
Фото: Иван МАКЕЕВ
Жизнь часто показывает, что все надо делать вовремя: сказать важное слово, успеть тепло обнять кого-то, попрощаться. В феврале "Комсомолка писала про Наталью Дайсма из Риги, которая искала своего папу - Бориса Пильщикова, капитана в черной перчатке.
Пока искала, узнала, что ее сводная сестра умерла в 2008 году. А теперь Наталья написала, что папа нашелся. Но тоже умер.
- Я нашла своего папу. Почти... В 2008 году он переехал из Мурманска в Моршанск Тамбовской области. И 27 марта мне написали, что папа умер 13 марта этого года... Я не успела, - рассказала Наталья Дайсма.
Буквально 14 дней, которые разделили семью. Редакция "КП" приносит Наталье свои соболезнования. Это очень обидно - искать и не успеть. Мы желаем всем, чтобы близкие были здоровы, чтобы на них всегда находилось время и силы. Ведь тепло и радость отношений - это то, что точно запомнит наша душа. Будьте вовремя рядом и берегите себя.
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