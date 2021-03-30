В Мурманской области завершены поиски пропавшей мамы с двумя детьми

Евгению Волкову искали с 21 марта. Фото: ПСО "Мурманск"

Больше недели в Мурманской области длились поиски 39-летней жительницы Мурманска Евгении Клокову, которая пропала вместе с двумя маленькими детьми - семилетней Аней и пятилетним Сашей.

Напомним: 21 марта женщина ушла из дома на улице Сафонова и перестала выходить на связь с родными. Пропавший искали и полиция, и волонтеры. 20 марта стало известно, что поиски завершены.

- Сегодня она вернулась по месту регистрации. Сейчас с ней работают сотрудники полиции. Дети также находятся дома. В отношении женщины и ее детей каких-либо противоправных действий не совершалось. Она поясняет, что все это время была гостила у знакомых, - сообщила руководитель пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

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